Японская Victor создала необычную ТВ-колонку с деревянной панелью и мощностью 20 Вт

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Японская компания JVC Kenwood представила под брендом Victor беспроводную акустику SP-WS10BT, которая позволяет слушать телевизор на расстоянии от экрана, не пропуская диалоги из-за фоновой музыки и эффектов. Главная техническая особенность устройства — передача звука с задержкой около 30 мс. Это позволяет смотреть фильмы и передачи без заметного рассогласования изображения и речи.

Вместо обычного Bluetooth для связи с телевизором используется цифровой беспроводной канал на частоте 2,4 ГГц. Встроенная функция «Чёткий голос» усиливает частотный диапазон человеческой речи, помогая лучше различать реплики актёров и слова ведущих даже при небольшой громкости. Предусмотрены три звуковых режима: для разборчивости речи, прослушивания музыки и просмотра фильмов.

В акустической системе установлены два твитера, низкочастотный динамик и пассивный излучатель. Суммарная практическая максимальная мощность составляет 20 Вт: по 3 Вт на каждый твитер и 14 Вт на вуфер. Корпус изготовлен из MDF с конструкцией для подавления вибраций, а верхняя панель выполнена из цельного натурального ореха. Для подключения смартфонов предусмотрен Bluetooth 5.4.

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 15 часов воспроизведения, полная зарядка занимает около четырёх часов. Габариты колонки составляют 210 x 85 x 92 мм, масса — около 1,05 кг. В комплект входит отдельный передатчик с оптическим и аналоговым аудиовходами, поэтому подключить устройство можно и к телевизорам без оптического выхода.

Источник: online-store