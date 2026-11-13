Японская Esoteric создала CD-плеер весом 34 кг с механизмом чтения дисков массой 13,5 кг

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Компания Esoteric представила флагманский проигрыватель Grandioso K1XE, рассчитанный на воспроизведение обычных CD и дисков Super Audio CD. Вместо компактной цифровой начинки производитель использовал массивный механический транспорт, собственный дискретный ЦАП второго поколения и пять независимых систем линейного питания. Устройство весит 34,3 кг и относится к наиболее дорогому сегменту домашней аудиотехники.

Автор: Esoteric Источник: www.gearpatrol.com

В основе проигрывателя лежит механизм VRDS-ATLAS собственной разработки Esoteric. Его конструкция весит 6,6 кг без основания и 13,5 кг вместе с ним. Система прижимает диск к опорному столу сопоставимого диаметра, уменьшая вибрации при вращении и корректируя деформацию носителя. Это помогает точнее считывать данные и снижает вероятность ошибок при чтении.

За преобразование цифрового сигнала отвечает Master Sound Discrete DAC G2 — полностью дискретный ЦАП на базе FPGA, созданный и произведённый самой Esoteric. Он использует архитектуру Dual Mono с раздельными трактами левого и правого каналов, а также 64-битный модулятор с частотой передискретизации 512 Fs. Проигрыватель поддерживает обработку PCM до 768 кГц и DSD до 22,5 МГц. Пять независимых блоков питания обслуживают ЦАП, транспорт, цифровые и управляющие схемы.

Автор: Esoteric Источник: www.gearpatrol.com

Grandioso K1XE получил входы USB-B, XLR, оптический и фирменный ES-Link 5, а также возможность подключения внешнего тактового генератора с частотой 10 МГц. Для дальнейшего расширения системы Esoteric выпустила отдельный блок питания Grandioso PS1XE массой 23,3 кг. При его подключении внутренние силовые трансформаторы проигрывателя отключаются, что, по замыслу производителя, должно уменьшить влияние вибраций и магнитных полей. Продажи обеих моделей начались в ноябре 2026 года. В США проигрыватель оценили в 45 000 долларов, а дополнительный блок питания — ещё в 19 000 долларов.

Источник: gearpatrol

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +116.40
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