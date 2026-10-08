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Швейцарская компания Wattson Audio представила фонокорректор Madison Phono, который оцифровывает сигнал с картриджа в разрешении 32 бит / 384 кГц и применяет эквализацию уже в цифровой области. Цена устройства — 5495 долларов, в комплект входит одна сменная входная плата.

Сигнал сначала усиливается в полностью линейном аналоговом каскаде, после чего преобразуется в DXD-формат. Кривые RIAA, Columbia, Teldec, EMI и Decca реализуются с точностью +-0,1 дБ. Это позволяет корректно воспроизводить пластинки, записанные по разным историческим стандартам, и убирает из аналогового тракта громоздкие пассивные цепи коррекции.

Устройство поддерживает три типа входных плат: Voltage для MM и высокоомных MC, Current с активным трансимпедансным усилителем для низкоомных MC и Optical специально для фотоэлектрических картриджей DS Audio. Дополнительные платы стоят по 500 долларов и меняются при смене картриджа. Корпус размером 175 x 185 x 52 мм и массой 1,7 кг заметно компактнее большинства референсных фонокорректоров.

Сигнал выходит как через аналоговые RCA, так и через цифровые S/PDIF (коаксиал и оптика) с частотой до 192 кГц. Это делает Madison Phono удобным мостом между винилом и современными системами, построенными вокруг внешнего ЦАП или стримера той же линейки.

Источник: ecoustics