В бета-версии One UI 9.5 нашли новые сведения о полноразмерных наушниках Samsung Galaxy Studio. Судя по обнаруженным настройкам, компания готовит модель с функциями, которые уже знакомы владельцам Galaxy Buds. При этом новинка получит более крупный формат и сможет работать как с беспроводным, так и с проводным подключением.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT

Упоминания новой модели обнаружили во внутренних файлах тестовой прошивки для смартфонов Galaxy S26. В частности, стало известно, что наушники оснастят аккумулятором на 870 мАч. Точное время автономной работы пока не раскрывается. Также предусмотрена функция автоматического отключения через 30, 60 или 120 минут, которая позволит экономить заряд, если пользователь забудет выключить устройство.

Для управления воспроизведением компания предусмотрела сенсорные и физические элементы. С их помощью можно будет переключать музыку, регулировать громкость и отвечать на звонки. Среди других возможностей упоминаются автоматическая пауза при снятии наушников, одновременное подключение к нескольким устройствам и пространственное звучание с отслеживанием движений головы.

Наушники также получат активное шумоподавление и режим прозрачности, позволяющий слышать окружающие звуки. Переключение между этими режимами можно будет настроить автоматически. Еще одной особенностью станет возможность использовать наушники без Bluetooth: в прошивке обнаружены упоминания подключения через USB-C и стандартный разъем 3,5 мм.

Таким образом, производитель предусмотрел для своей первой полноразмерной модели многие функции, которые уже предлагает в беспроводных наушниках Galaxy Buds. Сроки выхода, стоимость и остальные характеристики пока не объявлены. При этом новинка уже прошла несколько сертификаций, поэтому официальная презентация может состояться в ближайшее время.

Источник: Gagadget