Всего 2000 экземпляров: Samsung превратила Galaxy Buds4 Pro в коллекционную серию

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Samsung выпустила лимитированную версию беспроводных наушников Galaxy Buds4 Pro, созданную совместно с немецкой певицей Ниной Чуба. Всего компания изготовила 2000 комплектов, причём специальная версия стоит столько же, сколько обычные наушники, — 249 евро. Продажи стартуют 10 ноября 2026 года.

Автор: Samsung Источник: www.gsmarena.com

Отличия от серийной модели связаны не с электроникой, а с оформлением и комплектом поставки. Наушники выполнены в белом цвете, зарядный футляр получил дизайн, вдохновлённый образом певицы. В коробку также положили плетёный браслет с пятью подвесками, каждая из которых отсылает к одной из песен Нины Чуба. Среди них — «Malediven», «Wenn das Liebe ist», «Fahr zur Hölle», «Rage Girl» и «Unsicher».

Технические характеристики Galaxy Buds4 Pro остались без изменений. Наушники поддерживают воспроизведение звука с разрешением до 24 бит и частотой дискретизации 96 кГц, оснащены адаптивным активным шумоподавлением и функциями на базе искусственного интеллекта. При подключении к совместимому смартфону Samsung также доступны перевод речи с выводом результата непосредственно в наушники и управление некоторыми действиями движениями головы.

Специальная серия поступила в продажу через Amazon и ориентирована прежде всего на поклонников исполнительницы и коллекционеров. При тираже всего 2000 комплектов Samsung предлагает дополнительные аксессуары без повышения рекомендованной цены. При этом переплачивать за улучшенное звучание или новые функции не придётся — аппаратная часть полностью соответствует обычным Galaxy Buds4 Pro.

Источник: gsmarena

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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