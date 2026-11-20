Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Итальянская Volumio представила Rivo Ultra — сетевой музыкальный транспорт, который передаёт цифровой сигнал на внешний ЦАП, но не преобразует его самостоятельно. Вместо встроенного преобразователя устройство получило сразу семь цифровых аудиовыходов. Такая архитектура рассчитана на владельцев Hi-Fi-систем, которые предпочитают использовать отдельный ЦАП.

Набор интерфейсов включает USB, I2S через HDMI, AES/EBU, два коаксиальных S/PDIF с разъёмами RCA и BNC, а также два оптических выхода. Через USB поддерживается PCM до 1536 кГц/32 бит и DSD1024, через I2S — PCM до 768 кГц/32 бит и DSD1024. Распиновку HDMI для передачи I2S можно настраивать под совместимый внешний преобразователь.

Внутри установлен четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенного хранилища. Для музыкальной библиотеки предусмотрен слот NVMe PCIe под SSD объёмом до 16 ТБ. Цифровой тракт получил фемтосекундный тактовый генератор с заявленным фазовым шумом 54 фс RMS, а USB-выход — отдельный термокомпенсированный генератор TCXO. Питание построено на тороидальном трансформаторе и двух независимых линейных каскадах стабилизации.

На передней панели размещён 12-дюймовый сенсорный экран, а регулятор оснащён собственным дисплеем. Rivo Ultra поддерживает потоковые платформы, AirPlay и Roon Ready, а также воспроизведение музыки из локальных и сетевых хранилищ. Устройство собирают во Флоренции, а поставки производитель планирует начать 30 ноября 2026 года.

Источник: ecoustics