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Наушники Kiwi Ears Marcato получили 10-миллиметровый динамический излучатель с ПЭТ-диафрагмой и съёмный кабель с двухконтактным разъёмом. Новинка рассчитана на любителей проводного звука, а производитель сделал основной акцент на точной передаче вокала.

Корпуса Marcato изготовлены из цинкового сплава. В каждом наушнике установлен один динамический излучатель диаметром 10 мм. Такая конструкция отличается от многодрайверных моделей, в которых разные излучатели отвечают за отдельные участки частотного диапазона. Здесь весь звук воспроизводит один динамик.

Основной акцент в настройке сделан на вокале. В низкочастотном диапазоне производитель выделяет глубокий суббас и насыщенную нижнюю середину, а в области высоких частот предусмотрен акцент на 3 кГц, который должен повысить разборчивость голоса. Kiwi Ears позиционирует Marcato не только для прослушивания музыки, но и для сценического мониторинга и игр.

Заявленный частотный диапазон составляет 20 Гц — 40 кГц, сопротивление — 18 Ом, чувствительность — 104 +- 2 дБ. Коэффициент нелинейных искажений не превышает 0,5% при измерении на частоте 1 кГц. Съёмный кабель подключается через стандартный двухконтактный разъём 0,78 мм.

Источник: ithome