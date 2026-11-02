Вместо винила — падающие капли: дизайнер превратил проигрыватель пластинок в миниатюрный водопад с подсветкой

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Устройство в корпусе старинного винилового проигрывателя превращает обычную воду в настольный фонтан с подсветкой и звуковым сопровождением. Проект Retro Water Drop Ambient Player от гонконгской команды SOVENOMUND собрал на Kickstarter 308 073 гонконгских доллара при заявленной цели 23 530 долларов. Поддержали разработку 317 человек — итоговый сбор превысил первоначальную цель более чем в 13 раз.

Вместо винилового диска здесь установлена спиральная поверхность, по которой стекают отдельные капли. Небольшой насос поднимает воду из съёмного резервуара объёмом около 130 мл, после чего она падает сверху, создаёт движущиеся узоры и возвращается обратно в ёмкость. Замкнутая система не требует подключения к водопроводу или слива, а питание подаётся через USB-C.

Звук создают сами падающие капли, а встроенный динамик добавляет к ним фоновый белый шум. Поворотная ручка регулирует громкость, а при нажатии переключается на управление интенсивностью потока воды. По периметру чаши расположена RGB-подсветка с автоматической сменой цветов. Предусмотрен таймер отключения через 15, 30 или 60 минут.

Корпус изготовлен из ABS-пластика и поликарбоната с текстурой дерева и металлическими декоративными элементами. Для водяных камер использовали стекло. Габариты устройства составляют 185 x 245 x 135 мм, масса — около 600 г. В комплект входят две стеклянные камеры и кабель USB-C. Проект уже завершил сбор средств, а производитель SOVENOMUND разместил устройство в собственном магазине по цене 129 долларов.

Источник: kickstarter