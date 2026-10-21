Vivo выпустила наушники Buds Ultra с гибридными излучателями и поддержкой LDAC

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Компания Vivo представила беспроводные наушники Buds Ultra с гибридной акустикой и активным шумоподавлением глубиной до 60 дБ. С зарядным футляром они обеспечивают до 50 часов воспроизведения музыки. Ещё одна особенность модели — поддержка кодека LDAC с битрейтом до 990 кбит/с, предназначенного для передачи звука высокого разрешения.

Автор: Vivo Источник: www.gizmochina.com

В каждом наушнике установлены динамический излучатель с двойной складчатой мембраной и арматурный драйвер, разработанный совместно с Knowles. Они отвечают за разные участки частотного диапазона от 16 Гц до 60 кГц. Отдельный ЦАП Hi-Fi обеспечивает динамический диапазон 113 дБ.

Система шумоподавления Intelligent Noise Cancellation 2.0 использует четыре микрофона и адаптирует работу к окружающей обстановке. Для разговоров предусмотрен микрофон с датчиком костной проводимости, а алгоритмы обработки голоса снижают шум ветра до 99%. Производитель также предусмотрел отдельные настройки шумоподавления для поездок в самолёте, метро и автобусе.

Без активного шумоподавления наушники работают до 11 часов на одном заряде, а пятиминутная подзарядка даёт до двух часов прослушивания. Футляр поддерживает беспроводную зарядку, а сами наушники имеют защиту от пыли и брызг по стандарту IP54. По данным Gizmochina, рекомендованная цена в Европе составляет 199 евро, а на момент публикации в Испании и Португалии предлагалась скидка до 169 евро. Доступны белая и чёрная версии.

Источник: gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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