Винил на ходу: немецкая Coturn выпустила проигрыватель с Bluetooth aptX HD и с аккумулятором на 20 часов

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| Новость | Аудио и звук

Немецкая компания Coturn представила портативный проигрыватель CT-TWO, который позволяет слушать виниловые пластинки без подключения к розетке и проводной аудиосистеме. Устройство весит 1,2 кг, имеет толщину всего 25,4 мм и работает от встроенного аккумулятора до 20 часов. Для передачи звука предусмотрен Bluetooth с поддержкой aptX HD и AAC.

Автор: Coturn Источник: www.ecoustics.com

Проигрыватель воспроизводит пластинки диаметром 7, 10 и 12 дюймов на скорости 33⅓ и 45 оборотов в минуту. В конструкции используется ременной привод, алюминиевый опорный диск и тонарм с противовесом, который убирается в корпус при транспортировке. Производитель заявляет коэффициент детонации и неравномерности вращения на уровне +-0,2%.

В корпусе из цельного алюминиевого блока размещены аккумулятор ёмкостью 2500 мА·ч, усилитель-фонокорректор и беспроводной модуль. Поверхность управления защищена стеклом Gorilla Glass. Для подключения наушников предусмотрен разъём 3,5 мм, также есть линейный аудиовыход. Зарядка выполняется через USB-C. Встроенных динамиков нет, поэтому для прослушивания потребуются наушники, внешняя колонка или аудиосистема.

CT-TWO выпускается в трёх цветах: сером, чёрном и шампань. Производство и ручная сборка организованы в Германии. Продажи стартовали 29 октября 2026 года, стоимость составляет 599 евро. По сравнению с предыдущей моделью CT-01, для которой заявляли до 16 часов автономной работы, новинка прибавила четыре часа.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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