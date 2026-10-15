Винил без отдельного фонокорректора: Cambridge Audio Spira подключается к акустике и наушникам по Bluetooth

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| Новость | Аудио и звук

Британская компания Cambridge Audio выпустила виниловый проигрыватель Spira, который позволяет слушать пластинки как через проводную аудиосистему, так и по Bluetooth. При цене $499 устройство получило металлический опорный диск массой 1,8 кг, встроенный фонокорректор и сменный картридж. Производитель позиционирует модель как готовое решение для тех, кто хочет слушать винил без покупки дополнительных компонентов.

Автор: Cambridge Audio через Ecoustics Источник: www.ecoustics.com

Тяжёлый стальной диск и ременной привод призваны обеспечить стабильное вращение пластинки и снизить вибрации. Проигрыватель поддерживает скорости 33⅓ и 45 об/мин, переключаемые электронным регулятором. Алюминиевый тонарм позволяет настраивать прижимную силу и антискейтинг, а съёмный шелл упрощает замену картриджа.

Spira оснащён предустановленным картриджем Audio-Technica AT3600L и встроенным фонокорректором, который можно отключить при подключении к совместимой аппаратуре. Передатчик Bluetooth позволяет слушать пластинки через беспроводные колонки и наушники. При этом Cambridge Audio не раскрыла поддерживаемые Bluetooth-кодеки, поэтому возможности беспроводной передачи звука пока нельзя полноценно сравнить с более дорогими моделями линейки Alva.

Модель выпускается в пяти цветах: чёрном, белом, синем, зелёном и оранжевом. Отделка соответствует цветовой гамме активных акустических систем Cambridge Audio L/R. Продажи начались 14 октября 2026 года: цена составляет $499 в США, 329 фунтов в Великобритании и 349 евро в Европе.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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