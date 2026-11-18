Народные песни, на которые никто не заявляет авторских прав, считаются «общественным достоянием». В принципе, их можно исполнять, перерабатывать и публиковать без получения лицензии. Именно на этот принцип опиралась музыкантка Саманта Шокин, когда во время пандемии записала 50-секундную версию болгарской народной песни «Бре Петрунко». Ее случай вновь поднимает вопрос о том, как в эпоху подставных фирм, фейковых аккаунтов и искусственного интеллекта можно по-настоящему защитить авторские права.

Шокин загрузила свою версию, в том числе, на YouTube. В интервью изданию 404 Media она рассказала, что прошлым летом внезапно заметила резкий рост числа комментариев. Оказалось, что ее версия «Бре Петрунко» стала популярной среди диджеев — причем без ее ведома. Кто-то обратил ее внимание на один из таких популярных треков.

Я посмотрела это видео. У него миллионы просмотров… Через 30 секунд я услышала собственный голос и была просто в шоке. Саманта Шокин

Шокин предположила, что кто-то украл ее голос, и связалась с несколькими диджеями. След привел к компании под названием Loopmasters, которая продавала свою версию песни в составе сборника «Folk Legends».

Они понятия не имели, что произошло, и сразу же попытались исправить ситуацию. Кроме того, они выплатили мне авторские отчисления. К тому моменту уже бесчисленное множество диджеев и музыкальных продюсеров использовали мой голос в своих треках, а я об этом даже не знала. По крайней мере, теперь я в курсе и смогла на этом заработать. Меня это устроило. Саманта Шокин

Однако на этом история для Шокин не закончилась. В октябре 2026 года музыкант зашла на YouTube и обнаружила, что ее оригинальная запись исчезла. Компания Media Nov Records подала жалобу о нарушении авторских прав, после чего YouTube удалил видео. Попытки оспорить это решение не увенчались успехом. Несмотря на то что речь идет о народной песне, получившей статус общественного достояния, компания утверждает, что обладает правами на нее. Дистрибьютор заявляет, что сотрудничает с артистами, помогая им размещать музыку на цифровых платформах. Компания якобы существует с 1996 года, однако, согласно данным Archive.org, до прошлого года у нее практически не было следов присутствия в интернете.

«Я пыталась отправить им электронное письмо. Я пыталась им позвонить. Меня все игнорируют», — объясняет Шокин. Издание 404 Media обнаружило четыре YouTube-канала, которыми управляет компания Media Nov Records. На каждом из них были сотни видеороликов, многие из которых содержали изображения и музыку, созданные с помощью искусственного интеллекта. В Media Nov Records сообщили редакции, что компания ведет 500 подобных каналов. После того как 404 Media обратилась за комментариями, Шокин наконец получила электронное письмо от компании. В нем содержалось требование предоставить документы, подтверждающие ее права на запись.

Вскоре после этого компания Media Nov Records отозвала свое требование об удалении видеороликов Шокин с YouTube. «Однако это решение не означает отказа от каких-либо прав, которыми мы, возможно, обладаем, — говорится в электронном письме компании. — Мы намерены предпринять соответствующие правовые шаги в рамках возникшего спора об авторских правах».

Юрист, специализирующийся на авторском праве, Альфред Штайнер в комментарии для 404 Media назвал эту ситуацию нелепой.

Если это ее голос и она сама играет на инструментах — что здесь может быть нарушено, учитывая, что речь идет о народной песне XIX века? Альфред Штайнер

Шокин сказала, что ее правота подтвердилась, однако она недовольна тем, что для того, чтобы к ней наконец прислушались, потребовалось вмешательство 404 Media. «В целом, это просто никуда не годится. Вся система сломана», — отмечает музыкант.

Источник: 404media