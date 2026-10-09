VGN выпустила игровые наушники весом 3,79 г: двойная магнитная система и сменный кабель

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Компания VGN представила проводные внутриканальные наушники Mojing in-ear HiFi для игр и музыки. Каждое наушниковое устройство весит всего 3,79 г, а конструкция предусматривает сменный кабель и 10-мм динамический излучатель с двойной магнитной системой и двумя акустическими камерами. Цена новинки составляет 399 юаней, около 20 октября начнутся продажи.

Автор: VGN Источник: www.ithome.com

В основе наушников лежит 10-мм излучатель с мембраной из алмазоподобного углерода DLC. Заявленный частотный диапазон составляет 20 Гц — 20 кГц, а коэффициент гармонических искажений на частоте 1 кГц не превышает 0,05%. Для игр предусмотрены три предустановленных звуковых профиля, включая режимы для Delta Force и других соревновательных шутеров. Настройки эквалайзера также можно менять самостоятельно.

Встроенный аудиочип поддерживает обработку сигнала с параметрами до 384 кГц и 32 бит, а заявленное отношение сигнал/шум достигает 118 дБ. Для голосовой связи предусмотрен всенаправленный MEMS-микрофон с отношением сигнал/шум не менее 58 дБ. Наушники оснащены кабелем длиной 1,2 м из бескислородной меди и разъёмами с резьбовым креплением 0,78 мм. Покупателям предложат четыре цветовых варианта: розовый, мятно-зелёный, белый и Tianba.

Источник: ithome

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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