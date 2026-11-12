Усилитель Orchard Audio бросил вызов сложной акустике с помощью нитрида галлия

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Американская компания Orchard Audio выпустила свой первый интегральный стереоусилитель Starkrimson 25 Integrated. Он развивает мощность 150 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и 200 Вт при 4 Ом, но наиболее примечательна заявленная устойчивость устройства при сопротивлении акустики всего 1 Ом. Для усилителя такого класса это важная характеристика: она расширяет выбор совместимых колонок, в том числе моделей со сложной нагрузкой.

В основе новинки лежит фирменная технология Starkrimson 25 GaNM с использованием транзисторов из нитрида галлия (GaN) и усиления класса D. Конструкция выполнена по схеме Dual Mono: каждый канал получил отдельный блок питания мощностью 350 Вт. По замыслу разработчика, такое разделение снижает взаимное влияние каналов и обеспечивает запас энергии при воспроизведении динамичных музыкальных фрагментов.

Управление громкостью реализовано с помощью ступенчатого релейного аттенюатора с малошумящими резисторами Panasonic. Диапазон регулировки общего усиления составляет от −58,5 до +27,5 дБ с шагом 0,5 дБ. Для подключения источников предусмотрены два стереовхода XLR и два RCA. При этом встроенного ЦАП, фонокорректора и сетевого стримера у модели нет — для них потребуются отдельные устройства.

Корпус имеет размеры 432 x 267 x 83 мм. Рекомендованная цена составляет 2999,95 доллара. Публичная демонстрация Starkrimson 25 Integrated запланирована на выставке Capital Audiofest 13-15 ноября 2026 года. Приём предварительных заказов Orchard Audio собирается открыть после выставки, точную дату начала поставок пока не назвала.

Источник: ecoustics