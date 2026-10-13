Усилитель не предусмотрен: портативный транспорт FiiO DT11 доступен к покупке

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Портативная аудиотехника порой перенимает форматы от стационарной. Бренд FiiO из Китая выпустил портативный цифровой транспорт файлов. Модель DT11 оснащена сенсорным дисплеем 4,7 дюйма (разрешение 750x1334 точек), работает под управлением ОС Android, из интерфейсов: USB, оптический и коаксиальный выход для внешнего ЦАП и Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека LDAC. За потоковые сервисы (AirPlay, Roon) отвечает двухдиапазонный Wi-Fi модуль. Доступно управление с мобильного приложения и эквалайзер 10-полос PEQ с автоматическим режимом.

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Габариты алюминиевого корпуса DT11 68.7x121x17.7 мм, масса 192 г. На задней крышке встроен магнит для крепления к мобильным устройствам.

Аппаратная часть: процессор Qualcomm Snapdragon 680 с 4/64 ГБ памяти + FGPA EF2L45UG132B. Встроенная память 52 ГБ (доступно пользователю) + 2 ТБ карта памяти micro SD. Питание от встроенного аккумулятора емкостью 4000 мАч, время работы около 24 часов, зарядка за 2 часа с протоколом PD.

Автор: FiiO Источник: fiio.com

Стоимость устройства на платформе Aliexpress.ru около 33 тыс. рублей.

Источник: Сайт производителя

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Для связи bdos@rambler.ru
? 0 116 0
Автор bdos Рейтинг +12903.90
Блог Аудио и звук 1189 6581 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Лакса: как китайские и малайские традиции встретились в одной пряной миске лапши

Лакса выглядит как блюдо, которое невозможно разложить по одной культурной полке. В миске лежит китайская по форме лапша, вокруг неё — бульон с кокосовым молоком или тамариндовой...

Обзор наушников Radiotehnika TD17C

В современном мире снова наблюдается рост популярности проводных наушников и портативных плееров. На мой взгляд, существует несколько объяснений этого тренда: от желания послушать любимую музыку...

✦ ИИ  Может ли один грузчик за смену разгрузить фуру муки: считаем энергию, нагрузку на позвоночник и нормы

Может ли один грузчик за смену разгрузить фуру муки, 400 мешков по 50 кг: считаем расход энергии, нагрузку на поясничный диск и нормы 753н и 817н.

Вы никогда не видели настоящий мир: неуютная правда о том, как наш мозг придумывает цвета

В 1993 году американская писательница Лоис Лоури опубликовала роман «Дающий». Книга описывает общество будущего, в котором искусственно устранили любые различия между людьми ради всеобщего...

Почему вода в раковине иногда уходит медленно, хотя слив чистый?

  • Тематическая подборка
  • Оффтопик
Гора грязной посуды растёт, а вы стоите и ждёте, пока из раковины наконец уйдёт вода. Вроде бы слив чистый, куски еды в отверстии не застряли, но мойка постепенно превращается в маленький...