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Портативная аудиотехника порой перенимает форматы от стационарной. Бренд FiiO из Китая выпустил портативный цифровой транспорт файлов. Модель DT11 оснащена сенсорным дисплеем 4,7 дюйма (разрешение 750x1334 точек), работает под управлением ОС Android, из интерфейсов: USB, оптический и коаксиальный выход для внешнего ЦАП и Bluetooth 5.0 с поддержкой кодека LDAC. За потоковые сервисы (AirPlay, Roon) отвечает двухдиапазонный Wi-Fi модуль. Доступно управление с мобильного приложения и эквалайзер 10-полос PEQ с автоматическим режимом.

Габариты алюминиевого корпуса DT11 68.7x121x17.7 мм, масса 192 г. На задней крышке встроен магнит для крепления к мобильным устройствам.

Аппаратная часть: процессор Qualcomm Snapdragon 680 с 4/64 ГБ памяти + FGPA EF2L45UG132B. Встроенная память 52 ГБ (доступно пользователю) + 2 ТБ карта памяти micro SD. Питание от встроенного аккумулятора емкостью 4000 мАч, время работы около 24 часов, зарядка за 2 часа с протоколом PD.

Стоимость устройства на платформе Aliexpress.ru около 33 тыс. рублей.

Источник: Сайт производителя