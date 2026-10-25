Tronsmart выпустила беспроводную колонку Halo 200 с микрофонами

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Компания Tronsmart представила беспроводную акустическую систему Halo 200 Karaoke Party Speaker мощностью 120 Вт. Устройство оснащено трехполосной системой из четырех динамиков, включая крупный низкочастотный излучатель для воспроизведения басов, а также встроенными визуальными световыми эффектами.

Колонка поддерживает фирменные технологии TuneConn для синхронизации более 100 устройств и TWS для объединения двух колонок в стереопару. Защищенный по стандарту IPX4 корпус весит 6,1 кг. Аккумулятор емкостью 15000 мАч обеспечивает до 18 часов работы без подсветки при 50% громкости и до 10 часов в режиме караоке. Полный цикл зарядки от сети переменного тока занимает 3,5 часа.

Автор: Tronsmart Источник: www.geekbuying.com
Автор: Tronsmart Источник: www.geekbuying.com

Комплектация включает два беспроводных микрофона, кабели питания и аудиосигнала. Устройство выполнено в черном корпусе с габаритами 266x282x386 мм и поддерживает протокол подключения Bluetooth 5.3 с кодеком SBC.

Источник: xiaomi-miui

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 970 0
Автор Johan_Scarlettson Рейтинг +306.10
Блог Аудио и звук 1190 6731 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Одна случайно завезённая змея почти лишила Гуам лесных птиц — а затем начала отключать острову электричество

Сегодня бурую бойгу на Гуаме трудно представить редкостью. Ночная змея прячется в лесах, садах, складах и возле домов, забирается на столбы и линии электропередачи. Но до середины XX века её...

Тяга к риску объединяет лидеров людей и шимпанзе: исследование раскрыло биологическую основу власти

В теории управления принято считать, что успешный лидер обязан принимать рискованные решения в условиях неопределенности. Однако в практической работе современных компаний и государственных...

Крупнейшая в истории симуляция воссоздала раннюю Вселенную, но не смогла объяснить аномалии «Джеймса Уэбба»

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная остыла настолько, что атомные ядра смогли притянуть и удержать вокруг себя свободные электроны. До этого момента космос был заполнен...

Обзор наушников ZiiGaat x Z Thunder: шикарный бас и бешеный драйв

Все уже, наверное, привыкли, что ZiiGaat делают чуть ли не лучшие наушники в своем ценовом сегменте. Однако недорогих динамических решений я среди них пока ещё не встречал. Так вот, Thunder...

Honor Win2: два вентилятора, экран 2K 185 Гц и батарея 10 100 мАч. Что интересного и стоит ли брать?

Honor 21 октября представила в Китае игровой смартфон Honor Win2, преемника прошлогоднего Win. В нём два вентилятора, экран 2K с частотой 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и аккумулятор...

✦ ИИ  Иван Грозный хотел породниться с Елизаветой I. Почему английская королева не спешила соглашаться

Иван Грозный рассматривал возможность брака с Елизаветой I, но английская королева не спешила соглашаться. За дипломатическими намёками стояли торговля и политические интересы.