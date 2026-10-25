Tronsmart выпустила беспроводную колонку Halo 200 с микрофонами

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Компания Tronsmart представила беспроводную акустическую систему Halo 200 Karaoke Party Speaker мощностью 120 Вт. Устройство оснащено трехполосной системой из четырех динамиков, включая крупный низкочастотный излучатель для воспроизведения басов, а также встроенными визуальными световыми эффектами.

Колонка поддерживает фирменные технологии TuneConn для синхронизации более 100 устройств и TWS для объединения двух колонок в стереопару. Защищенный по стандарту IPX4 корпус весит 6,1 кг. Аккумулятор емкостью 15000 мАч обеспечивает до 18 часов работы без подсветки при 50% громкости и до 10 часов в режиме караоке. Полный цикл зарядки от сети переменного тока занимает 3,5 часа.

Комплектация включает два беспроводных микрофона, кабели питания и аудиосигнала. Устройство выполнено в черном корпусе с габаритами 266x282x386 мм и поддерживает протокол подключения Bluetooth 5.3 с кодеком SBC.

Источник: xiaomi-miui