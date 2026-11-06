Tivoli Audio представила радио-колонку Model One BT в четырёх новых расцветках

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Компания Tivoli Audio представила серию Naturals Collection для радио-колонки Model One BT с четырьмя новыми расцветками. На сайте производителя они называются Oak / Sage, Oak / Angora, White / Eucalyptus и White / Ginger, то есть в двух вариантах корпус дубовый, а в двух белый.

Технически Model One BT осталась прежней: моно-колонка с одним 3-дюймовым полнодиапазонным динамиком мощностью 6 Вт и фазоинвертором. Помимо радио AM/FM есть Bluetooth 5.1, без Wi-Fi. Для проводного подключения предусмотрены линейный вход 3,5 мм, выход на стереонаушники и линейный выход для записи. Размеры колонки составляют около 11,4 на 21,3 на 13,3 см, вес около 1,9 кг, в комплекте идут блок питания и внешняя FM-антенна.

Идея принадлежит гендиректору и главному дизайнеру компании Полу Депаскуале (Paul DePasquale). По его словам, её подсказали интерьеры и домашний декор в Японии, куда он регулярно ездит. Палитра, как поясняют в Tivoli Audio, отвечает моде на тёплые натуральные интерьеры, где резкие белые и холодные серые тона сменяются приглушёнными зелёными, кремовыми и землистыми.

Серия выходит ограниченным тиражом и будет продаваться, пока не закончатся запасы, а размер тиража компания не называет. В США за любую из четырёх расцветок просят 199 долларов.

Источник: Gear Patrol