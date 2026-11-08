Теперь не только виртуальное объемное звучание: саундбар KEF XIO получил поддержку беспроводных тыловых колонок

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Саундбар KEF XIO научился работать с отдельными беспроводными тыловыми колонками. Производитель выпустил обновление, которое позволяет создать на его основе полноценную систему объемного звучания с использованием трех моделей собственной акустики. Речь идет о Coda W, LSX II и LSX II LT.

Раньше саундбар формировал окружающее звучание с помощью встроенных динамиков и обработки аудиосигнала. Теперь пользователи могут разместить дополнительные колонки позади дивана или по бокам от места прослушивания. Это позволит точнее передавать звуковые эффекты, которые в фильмах и сериалах должны доноситься со стороны зрителя или из-за его спины.

Для подключения понадобится отдельный приемник KEF KW2 RX, который обеспечивает беспроводную передачу звука от саундбара к тыловой акустике. Все настройки выполняются через фирменное приложение. Перед началом работы необходимо установить актуальные версии прошивки на саундбар, колонки и приемник.

При этом полностью беспроводной такую систему назвать нельзя. Каждой колонке потребуется подключение к электросети, а Coda W и LSX II LT дополнительно нуждаются в кабеле между двумя корпусами. У LSX II предусмотрена возможность беспроводного соединения между колонками.

Сам саундбар поступил в продажу в июле прошлого года. Он поддерживает Dolby Atmos и DTS, а также может воспроизводить музыку через популярные потоковые сервисы. Встроенная акустика рассчитана на создание объемного звучания без дополнительных устройств, однако теперь возможности системы можно расширить за счет отдельных тыловых каналов и внешнего сабвуфера.

Основным препятствием для создания такой конфигурации остается цена. Саундбар стоит около 2500 долларов, приемник KW2 RX — еще 200 долларов. Пара совместимых колонок обойдется минимум в 1000 долларов. Таким образом, даже без отдельного сабвуфера комплект будет стоить около 3700 долларов.

Источник: Ecoustics