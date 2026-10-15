T+A представила беспроводные наушники Solitaire T Pro с Dolby Atmos и ЦАП ESS Sabre

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| Новость | Аудио и звук

Немецкий производитель премиального аудио T+A представил беспроводные полноразмерные наушники Solitaire T Pro. Новинка сочетает в себе пассивный и активный режимы работы, технологию объемного звучания Dolby Atmos с системой отслеживания движений головы, а также режим Studio Pro.

В основе акустической конструкции модель использует 42-миллиметровые динамические излучатели с жесткой целлюлозной диффузорной мембраной, предназначенные для работы как в беспроводном формате, так и при классическом кабельном подключении. В активном режиме Studio Pro обработку сигнала обеспечивает выделенный ЦАП ESS ES9219 Sabre с аналоговой регулировкой громкости, предотвращающей потерю битности. Наушники поддерживают кодеки LDAC и aptX Adaptive, а за активное шумоподавление отвечает специальный чипсет от Sony.

Автор: T+A Источник: www.ta-hifi.de
Автор: T+A Источник: www.ta-hifi.de

Особенностью модели стала концепция Active Analogue, позволяющая использовать функции АШП и регулировку громкости при подключении по аналоговому кабелю, включая балансный разъем 4.4 мм Pentaconn. Модель Solitaire T Pro выполнена в складном алюминиевом корпусе и представлена в двух цветовых вариантах: строгом Nightflight и светлом Riviera с отделкой цвета коньяка.

Источник: majorhifi

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Автор Johan_Scarlettson Рейтинг +319.10
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