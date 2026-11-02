Старый ритуал без ручного управления: CoolGeek выпустила автоматический виниловый проигрыватель TS-01

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Виниловый проигрыватель CoolGeek TS-01 объединил ультратонкий корпус, автоматическую работу тонарма и подсветку пластинки. Устройство толщиной всего 28 мм рассчитано на тех, кто хочет слушать винил, но не готов выделять под традиционный проигрыватель много места. Проект разработала компания CoolGeek и представила его на Kickstarter.

Несмотря на небольшую толщину корпуса, TS-01 сохранил полноценную механику проигрывателя. После нажатия кнопки тонарм самостоятельно перемещается к дорожке, опускает иглу и начинает воспроизведение. По окончании пластинки он автоматически возвращается в исходное положение. В комплект также входит пульт дистанционного управления, позволяющий запускать и останавливать воспроизведение, перематывать запись вперёд и назад.

Для воспроизведения используется ременной привод и литой алюминиевый опорный диск. В комплекте установлена игла Audio-Technica ATN3600L. Проигрыватель оснащён встроенным фонокорректором, поддерживает Bluetooth 5.3 и аналоговый выход RCA для подключения внешней акустики. Собственных динамиков у устройства нет. Отдельное внимание разработчики уделили оформлению: предусмотрены шесть режимов подсветки и светящийся коврик для виниловой пластинки.

Размеры TS-01 составляют 398 x 350 x 94 мм, масса — 2,65 кг. При этом заявленные 28 мм относятся только к толщине основного корпуса, без учёта крышки и ножек. Устройство предлагается в чёрном и светло-сером исполнении. Кампания на Kickstarter завершилась сбором 1,78 млн гонконгских долларов при первоначальной цели 100 тысяч. Поддержку проекту оказали более тысячи участников.

Источник: kickstarter