Sony увеличила дальность беспроводного микрофона до 500 метров и добавила запись на 90 часов

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| Новость | Аудио и звук

Компания Sony представила беспроводную микрофонную систему ECM-W5, способную передавать звук на расстояние до 500 м при отсутствии препятствий. По сравнению с предшественником ECM-W3 заявленная дальность выросла более чем втрое — со 150 до 500 м. Новинка также поддерживает запись с плавающей разрядностью 32 бита, что помогает сохранить аудиоматериал при резких перепадах громкости.

Автор: Sony Источник: en.pronews.com

Каждый передатчик оснащён встроенной памятью объёмом 64 ГБ. Её хватает примерно на 90 часов записи в формате 32 бит с частотой 48 кГц. Звук можно сохранять одновременно во внутреннюю память передатчика и на камеру, чтобы иметь резервную копию на случай проблем с беспроводной передачей. Система поддерживает запись с частотой дискретизации 96 кГц при разрядности 24 бита.

Стандартный комплект включает два передатчика, приёмник и зарядный футляр. При необходимости можно подключить до четырёх передатчиков, чтобы записывать нескольких участников интервью или дискуссии на отдельные аудиоканалы. Приёмник получил AMOLED-дисплей, а выход таймкода упрощает синхронизацию материалов с нескольких камер при монтаже. Для контроля звука также предусмотрено беспроводное прослушивание через совместимые наушники Sony.

Продажи ECM-W5, отдельного приёмника ECM-W5R и передатчика ECM-W5T должны начаться 20 ноября 2026 года. Предзаказы в Японии откроются 21 октября. Передатчик работает до 11 часов без подзарядки, а приёмник — около семи часов. Sony также заявляет об улучшении устойчивости беспроводной связи в условиях загруженного радиоэфира по сравнению с ECM-W3.

Источник: pronews

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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