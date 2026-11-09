Sony снова не укладывается в сроки выпуска аксессуаров для PlayStation: вслед за контроллером FlexStrike задерживаются и колонки Pulse Elevate

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Sony отложила выход еще одного аксессуара для PlayStation. На этот раз компания не успела подготовить к запланированному запуску беспроводные колонки Pulse Elevate. Изначально они должны были поступить в продажу 12 ноября, однако теперь сроки появления устройства на рынке неизвестны. О переносе стало известно 6 ноября из официального блога.

Автор: Sony Источник: www.playstation.com

Причиной задержки стала неисправность, обнаруженная во время проверки готовых колонок. В компании сообщили, что специалисты выявили производственную проблему и решили выделить дополнительное время на ее устранение. Компания хочет убедиться, что устройство соответствует требованиям по качеству и работает должным образом. В чем именно заключается дефект, производитель не уточнил.

Это уже второй подобный случай за последнее время. Ранее компания перенесла на неопределенный срок выпуск контроллера FlexStrike, предназначенного для любителей файтингов. Теперь трудности возникли с еще одним устройством из линейки аксессуаров PlayStation.

Новые колонки разрабатывались прежде всего для игр. Они получили планарно-магнитные излучатели и отдельные элементы для усиления басов. Также предусмотрена поддержка технологии объемного звучания, которая позволяет точнее определять направление звуков в игровом пространстве.

Устройство можно использовать не только с PlayStation 5, но и с компьютерами. Для подключения предусмотрены беспроводная технология PlayStation Link и Bluetooth. Первая также позволяет передавать звук с портативной консоли PlayStation Portal. Кроме того, одна из колонок оснащена микрофоном с шумоподавлением. Система должна отделять голос пользователя от фоновых звуков, в том числе щелчков клавиатуры и мыши, во время общения в игровых чатах.

Новую дату начала продаж Pulse Elevate компания пока не назвала. Производитель продолжит проверку устройства, а о дальнейших планах сообщит позднее.

Источник: Gagadget

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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