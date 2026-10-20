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Sony представила лимитированную коллекцию беспроводных наушников WH-1000XM6, созданную совместно с Национальной футбольной лигой США (NFL). Модели получили оформление в цветах и с символикой пяти футбольных клубов. В отличие от обычных наушников этой серии, приобрести их в рознице нельзя.

Всего представлено пять новых версий. Каждая модель отличается оформлением, связанным с соответствующей командой. Всего компания подготовила 25 пар наушников, которые будут распределены между участниками специальной акции в США.

По технической части новинки не отличаются от стандартных наушников. Выпуск новой коллекции продолжает сотрудничество Sony с NFL. В прошлом году компания уже представляла наушники с символикой футбольных команд, однако тогда специальные версии можно было купить. В этот раз производитель ограничился небольшим тиражом, предназначенным для болельщиков.

Обычные наушники продаются по цене около 460 долларов США. Столько же составляет ориентировочная стоимость лимитированных версий, но приобрести их отдельно нельзя.

Источник: Ecoustics