Усилители Eversolo AMP-F8 и FiiO EA13 показывают два разных подхода к домашней Hi-Fi-системе: первый выдаёт до 180 Вт на канал, второй использует шесть вакуумных ламп и работает в чистом классе A. Сравнение устройств опубликовало издание Ecoustics. Несмотря на общую категорию и китайское происхождение брендов, аппараты рассчитаны на разные сценарии использования и требуют разного подбора акустики.

Транзисторный Eversolo AMP-F8 развивает 180 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и 280 Вт при 4 Ом. В мостовом режиме мощность достигает 500 Вт при 8 Ом. Производитель заявляет коэффициент гармонических искажений с шумом 0,003% и отношение сигнал/шум не менее 115 дБ. Усилитель работает в классе AB, оснащён балансными входами XLR и обычными RCA, но не имеет собственного регулятора громкости, ЦАП или стриминговых функций: для него нужен предварительный усилитель либо источник с регулируемым выходом.

Ламповый FiiO EA13 предлагает до 28 Вт на канал при нагрузке 4 или 8 Ом. Однако это значение указано при уровне искажений с шумом менее 5%; при уровне менее 1% производитель гарантирует не менее 18 Вт на канал. В схеме используются четыре выходные лампы JJ Electronic EL34 и две лампы предварительного усиления Sylvania PCF80. В отличие от Eversolo, аппарат оснащён четырьмя аналоговыми входами RCA, регулятором громкости, выходом для наушников 6,35 мм и отдельными клеммами для акустики с сопротивлением 4 и 8 Ом.

Разница в мощности определяет и выбор колонок. Eversolo даёт больший запас для работы с напольной акустикой и более требовательными нагрузками, тогда как FiiO лучше подойдёт для чувствительных колонок, которым не нужна высокая мощность. При этом ламповая схема требует учитывать нагрев и будущую замену ламп. По данным Ecoustics, цены на американском рынке составляют около 1800 долларов за AMP-F8 и 769,99 доллара за EA13. Это не прямые конкуренты, а два варианта построения системы: мощный оконечный усилитель для уже собранного тракта или ламповый аппарат с собственным управлением аналоговыми источниками.

Источник: ecoustics