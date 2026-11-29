Американская Schiit Audio представила флагманский фонокорректор Hati для виниловых проигрывателей. Устройство рассчитано даже на требовательные MC-картриджи с низким выходным сигналом, а его заявленное отношение сигнал/шум превышает 108 дБ. При этом производитель предлагает не просто усилитель для винила, а полностью балансную двухканальную конструкцию с запасом по перегрузке более 30 дБ.

В основе Hati лежит фирменная дискретная схема Nexus с дифференциальным усилением и раздельными трактами для левого и правого каналов. Пользователь может выбирать усиление 40, 50, 60 или 70 дБ. При максимальном значении отношение сигнал/шум составляет более 87 дБ. Производитель также заявляет возможность получить с балансных выходов сигнал амплитудой до 100 В от пика до пика. Это обеспечивает большой запас по уровню и снижает вероятность перегрузки при воспроизведении сложных музыкальных фрагментов.

Ещё одна важная особенность — настройка параметров картриджа через приложение Forkbeard для iOS и Android. Слушателю доступны регулировка усиления, выбор входа и настройка нагрузки: сопротивление можно менять в диапазоне от 10 Ом до 1,5 кОм, предусмотрен также стандартный режим 47 кОм и регулировка ёмкости от 50 до 400 пФ. Переключать настройки можно прямо с места прослушивания, не добираясь до корпуса проигрывателя.

Для коррекции частотной характеристики Schiit использовала пассивную цепь RIAA. Заявленная точность коррекции составляет +-0,14 дБ в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц, а коэффициент нелинейных искажений при усилении 40 дБ не превышает 0,0006%. Hati уже поступил в продажу: цена чёрной версии начинается с 999 долларов, серебристая стоит 1049 долларов. Для сравнения, более доступный фонокорректор Schiit Skoll F оценён в 399 долларов.

Источник: ecoustics