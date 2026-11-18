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Компания Edifier представила настольную акустическую систему Huazai Halo PixelBar AI. Ее главная особенность заключается не только в воспроизведении музыки: устройство объединяет в одном корпусе компьютерную колонку, информационный экран и функции умного помощника. Саундбар рассчитан на размещение под монитором, поэтому не занимает много места на рабочем столе.

В центральной части передней панели установлен пиксельный дисплей. На него можно выводить часы, таймер для работы, прогноз погоды и уведомления с компьютера. Во время прослушивания музыки экран способен показывать текст воспроизводимой песни. Также предусмотрена возможность загружать собственные изображения и настраивать внешний вид дисплея. Дополняет конструкцию цветная подсветка, которую можно менять через приложение.

За звук отвечают два динамика, а общая мощность системы достигает 30 Вт. Подключить саундбар к компьютеру можно через USB, а для беспроводного соединения предусмотрены Bluetooth и Wi-Fi.

Отдельное внимание компания уделила голосовому управлению. Встроенный помощник использует языковую модель Doubao и позволяет обходиться без постоянного обращения к компьютеру или смартфону. С его помощью можно попросить включить определенную музыку, узнать погоду или установить напоминание. Для воспроизведения композиций предусмотрена прямая интеграция с китайским сервисом QQ Music.

В корпус также встроены два микрофона, которые помогают распознавать голосовые команды. Некоторые действия доступны даже без подключения к интернету. Например, пользователь может голосом изменить громкость или выключить устройство. Кроме того, предусмотрена функция изменения голоса во время звонков. Управлять основными возможностями можно и без голосовых команд: для этого на верхней панели предусмотрены обычные физические кнопки.

В Китае новинка уже поступила в продажу. Стоимость модели составляет около 105 долларов США.

Источник: Gizmochina