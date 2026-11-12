Саундбар Knit Form получил вязаный корпус и систему Dolby Atmos с 14 каналами усиления

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Американская компания Knit Sound Company представила саундбар Form, который больше напоминает предмет мягкой мебели, чем привычную аудиотехнику. Почти весь корпус устройства закрывает специальная вязаная ткань, однако необычный внешний вид не помешал разместить внутри полноценную акустическую систему с поддержкой Dolby Atmos 5.1.2.

Под текстильной оболочкой Threadform скрываются 14 каналов усиления класса D и два встроенных сабвуфера. Отдельный центральный массив отвечает за разборчивость диалогов. Такая компоновка позволяет обойтись без дополнительного басового блока, который обычно приходится размещать рядом с телевизором. Ткань разрабатывали совместно с европейской текстильной фабрикой: она должна пропускать звук, сохранять насыщенность цвета и выдерживать повседневную эксплуатацию.

Саундбар выполнен в виде скруглённой конструкции длиной 117 см и высотой около 9 см. Покупателям предложат пять вариантов отделки: Cloud White, Slate Black, Pebble, Sandstone и Ember. Устройство рассчитано на телевизоры с диагональю от 55 дюймов, подключается через HDMI eARC и поддерживает Bluetooth 5.3. Также предусмотрена передача звука Auracast на совместимые наушники и слуховые аппараты.

Knit Form поступил в продажу в США за 999 долларов. Дополнительное настенное крепление обойдётся ещё в 79 долларов. При этом компания отказалась от встроенного Wi-Fi: источником потокового аудио выступает телевизор, через который доступны AirPlay, Google Cast и Spotify Connect. Настройки звучания и четыре аудиорежима можно менять через отдельное мобильное приложение.

Источник: yankodesign