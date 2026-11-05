Samsung получила второе медицинское одобрение для Galaxy Buds 4 Pro и Buds 3 Pro: на этот раз от южнокорейского регулятора

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Samsung получила разрешение на использование Galaxy Buds 4 Pro и Buds 3 Pro в качестве безрецептурных слуховых аппаратов. Соответствующее решение приняло южнокорейское министерство здравоохранения. Теперь владельцы этих наушников смогут воспользоваться дополнительными возможностями для людей с ослабленным слухом без покупки отдельного специализированного устройства.

Автор: Georgiy Lyamin Источник: unsplash.com

Ранее аналогичное разрешение выдало американское FDA в августе. Одобрение южнокорейского регулятора стало следующим шагом к распространению технологии на других рынках.

Для работы системы предусмотрены два инструмента. Первый позволяет самостоятельно проверить слух, а второй превращает наушники в устройство для усиления окружающих звуков. Проверка проводится через приложение на смартфоне Galaxy и занимает около пяти минут. По ее результатам формируется индивидуальный профиль, который показывает особенности слуха отдельно для каждого уха.

После этого наушники могут подстраивать громкость и усиливать звуки с учетом полученных данных. В частности, функция поможет лучше различать речь собеседников и другие звуки, которые сложно расслышать при сниженной чувствительности слуха. Предусмотрены и дополнительные настройки, помогающие сделать разговоры более разборчивыми в шумной обстановке.

Производитель указывает, что нововведение рассчитано на взрослых пользователей с легкой или умеренной потерей слуха. Таким образом, компания предлагает использовать уже имеющиеся наушники не только для прослушивания музыки и разговоров, но и для решения еще одной повседневной задачи.

Источник: AndroidPolice

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 203 0
Автор Zloi Рейтинг +5245.20
Блог Аудио и звук 1192 6826 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как подготовить консоль к загрузке GTA 6 — варианты внешних накопителей от 200 ГБ для Xbox и PlayStation

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября 2026 года. Поклонникам серии пришлось набраться терпения: с момента выхода предыдущей части прошло уже более 13 лет. Ожидание растет, однако новые подробности...

Можно ли заставить две нейросети спорить друг с другом?

Нейросети умеют писать код, создавать сайты, решать задачи и отвечать практически на любые вопросы. Но есть у них одна раздражающая особенность: иногда они ошибаются с такой уверенностью, будто...

Помогают ли протеиновые батончики в похудении и наборе мышечной массы: польза, состав и правила употребления

  • Статья
  • Спорт
Протеиновые батончики давно перестали быть продуктом исключительно для профессиональных спортсменов. Их покупают в качестве перекуса на работе, берут в дорогу, едят после тренировки или используют...

Проект 1840: как работала советская подлодка с жилыми барокамерами

В мае 1983 года советские водолазы работали в Чёрном море на глубине 240 метров. Между выходами они возвращались в подлодку, а после окончания учений на ней же отправились в базу. Но выйти на...

Полвека на угле и воде: почему британцы так долго использовали паровые грузовики

В 1960-х годах по британским дорогам уже ездили вполне привычные нам грузовики с дизельными двигателями. Но на сталелитейном заводе Brown Bayley в Шеффилде грузы всё ещё возили машины, которым...

Рёшти: как картофельный крахмал связывает тёртый картофель в хрустящую швейцарскую лепёшку без муки и яйца

Если натереть картофель на крупной тёрке и высыпать его на стол, ничего похожего на тесто не получится. Отдельные полоски рассыпаются, между ними нет ни яйца, ни муки, ни другого очевидного...