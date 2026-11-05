Samsung получила второе медицинское одобрение для Galaxy Buds 4 Pro и Buds 3 Pro: на этот раз от южнокорейского регулятора
Samsung получила разрешение на использование Galaxy Buds 4 Pro и Buds 3 Pro в качестве безрецептурных слуховых аппаратов. Соответствующее решение приняло южнокорейское министерство здравоохранения. Теперь владельцы этих наушников смогут воспользоваться дополнительными возможностями для людей с ослабленным слухом без покупки отдельного специализированного устройства.
Ранее аналогичное разрешение выдало американское FDA в августе. Одобрение южнокорейского регулятора стало следующим шагом к распространению технологии на других рынках.
Для работы системы предусмотрены два инструмента. Первый позволяет самостоятельно проверить слух, а второй превращает наушники в устройство для усиления окружающих звуков. Проверка проводится через приложение на смартфоне Galaxy и занимает около пяти минут. По ее результатам формируется индивидуальный профиль, который показывает особенности слуха отдельно для каждого уха.
После этого наушники могут подстраивать громкость и усиливать звуки с учетом полученных данных. В частности, функция поможет лучше различать речь собеседников и другие звуки, которые сложно расслышать при сниженной чувствительности слуха. Предусмотрены и дополнительные настройки, помогающие сделать разговоры более разборчивыми в шумной обстановке.
Производитель указывает, что нововведение рассчитано на взрослых пользователей с легкой или умеренной потерей слуха. Таким образом, компания предлагает использовать уже имеющиеся наушники не только для прослушивания музыки и разговоров, но и для решения еще одной повседневной задачи.
Источник: AndroidPolice
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