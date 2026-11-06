Samsung готовит собственную альтернативу дорогим наушникам Sony и Apple: первые подробности Galaxy Studio раскрыли в документах FCC

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Samsung готовит полноразмерные наушники, которые, по предварительным данным, должны стать конкурентами популярных моделей Sony и Apple. Новинку могут назвать Galaxy Studio, а ее презентация, предположительно, состоится в начале 2027 года одновременно с выходом флагманских смартфонов Galaxy S27. Пока компания не раскрывает подробности устройства, но первые сведения о его внешнем виде уже появились в открытом доступе.

Изображение создано с помощью ChatGPT

Будущие наушники обнаружили в документах американской FCC. Устройство проходит сертификацию под номером SMU700. Именно с этой моделью связывают ранее упоминавшиеся Galaxy Studio. В материалах регулятора нашлось изображение, на котором можно рассмотреть часть конструкции. Полностью оценить внешний вид по нему нельзя, однако некоторые особенности уже заметны.

Судя по опубликованному фрагменту, компания выбрала для наушников складное исполнение. Чашки имеют плоскую форму, что отличает их от некоторых моделей с более объемными корпусами. Пока это единственная деталь конструкции, которую удалось разглядеть на изображении из базы FCC. Фотографий устройства целиком и подробного описания его внешности пока нет.

Другие сертификационные материалы раскрывают возможные варианты оформления. По имеющимся сведениям, производитель собирается выпустить наушники как минимум в двух цветах: черном и бежевом. При этом окончательный набор расцветок может оказаться шире.

О технической начинке новинки информации пока практически нет. Неизвестны характеристики звука, возможности системы шумоподавления и продолжительность автономной работы. Также пока не сообщается, какие дополнительные функции производитель предусмотрит для владельцев устройств Galaxy. Ожидается, что больше подробностей появится ближе к предполагаемой премьере.

Источник: Gsmarena