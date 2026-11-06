Samsung готовит собственную альтернативу дорогим наушникам Sony и Apple: первые подробности Galaxy Studio раскрыли в документах FCC

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Samsung готовит полноразмерные наушники, которые, по предварительным данным, должны стать конкурентами популярных моделей Sony и Apple. Новинку могут назвать Galaxy Studio, а ее презентация, предположительно, состоится в начале 2027 года одновременно с выходом флагманских смартфонов Galaxy S27. Пока компания не раскрывает подробности устройства, но первые сведения о его внешнем виде уже появились в открытом доступе.

Изображение создано с помощью ChatGPT
Изображение создано с помощью ChatGPT

Будущие наушники обнаружили в документах американской FCC. Устройство проходит сертификацию под номером SMU700. Именно с этой моделью связывают ранее упоминавшиеся Galaxy Studio. В материалах регулятора нашлось изображение, на котором можно рассмотреть часть конструкции. Полностью оценить внешний вид по нему нельзя, однако некоторые особенности уже заметны.

Судя по опубликованному фрагменту, компания выбрала для наушников складное исполнение. Чашки имеют плоскую форму, что отличает их от некоторых моделей с более объемными корпусами. Пока это единственная деталь конструкции, которую удалось разглядеть на изображении из базы FCC. Фотографий устройства целиком и подробного описания его внешности пока нет.

Другие сертификационные материалы раскрывают возможные варианты оформления. По имеющимся сведениям, производитель собирается выпустить наушники как минимум в двух цветах: черном и бежевом. При этом окончательный набор расцветок может оказаться шире.

О технической начинке новинки информации пока практически нет. Неизвестны характеристики звука, возможности системы шумоподавления и продолжительность автономной работы. Также пока не сообщается, какие дополнительные функции производитель предусмотрит для владельцев устройств Galaxy. Ожидается, что больше подробностей появится ближе к предполагаемой премьере.

Источник: Gsmarena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

Мой Youtube канал с подробными обзорами!

Телеграм-канал, где я выкладываю все свои обзоры и подборки, а также публикую информацию о крупных распродажах (купоны, скидки, акции).

Для связи пишите на электронную почту: valeron1984@gmail.com
? 0 152 0
Автор Zloi Рейтинг +5245.20
Блог Аудио и звук 1194 6835 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Американцы построили базу подо льдом Гренландии — почему её пришлось оставить

У этого посёлка были столовая, библиотека, душевые и собственный ядерный реактор. Не было только обычного вида из окна: вокруг лежала толща снега. В 1959 году американские военные начали строить в...

Обзор MCHOSE Jet 75: яркая и настраиваемая магнитная клавиатура

Магнитные клавиатуры перестали быть роскошью: за последние пару лет они подешевели настолько, что за 6000 рублей уже можно получить Rapid Trigger, SOCD и частоту опроса до 8000 Гц.MCHOSE Jet...

✦ ИИ  Агрессия или эволюционный триггер: почему бык реагирует на красную тряпку во время корриды?

Матадор делает драматический шаг, взмахивает алой тканью, бык приходит в ярость от одного вида красного и летит вперёд. Это один из тех образов, которые вросли в язык так глубоко, что мы говорим...

Почему советские объективы «Гелиос-44» крутили фон, а конструкторы считали это браком

Спросите любого начинающего или опытного фотографа, за что любят советский объектив «Гелиос-44», и первым ответом будет: «За фирменное крученое боке». Сегодня за старыми советскими полтинниками...

От фантастики к науке – влияние сериала «Звездный путь» на космическую программу и передовые технологии

Шестьдесят лет назад, в сентябре 1966 года, состоялась премьера первого эпизода телесериала «Звездный путь». Сериал был призван показать США, что для построения прекрасной Америки будущего...