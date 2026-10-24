Samsung готовит международный запуск Galaxy Buds On: наушники уже появились у европейских продавцов, раскрыта возможная цена

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Samsung готовит к выходу наушники Galaxy Buds On за пределами Южной Кореи. Новинка уже появилась в каталогах европейских магазинов, хотя производитель пока не объявлял дату начала международных продаж. Там же обнаружились первые сведения о возможной стоимости устройства.

Автор: Harold Hisona Источник: unsplash.com

По данным SammyGuru, приобрести новинку в Европе можно будет в первой половине декабря. Наушники появились на сайтах швейцарских продавцов с ценами от 180 до 200 франков, что пересчете составляет примерно 220-240 долларов США.

В Южной Корее, где компания уже представила устройство, за него просят около 225 долларов США в пересчете с вон. Таким образом, предполагаемая европейская цена находится примерно на том же уровне. Официального подтверждения выхода новинки в других странах пока нет.

Главная особенность Galaxy Buds On заключается в конструкции. Вместо привычных внутриканальных наушников компания предложила модель с креплением в виде клипсы, которая располагается на ухе. Такой формат рассчитан на пользователей, которым не подходят стандартные наушники с силиконовыми насадками.

Одновременно в сети появились новые материалы, позволяющие рассмотреть устройство со всех сторон. Опубликованные анимации показывают не только сами наушники, но и зарядный футляр. Он выполнен в форме небольшого куба со скругленными углами. Прозрачная крышка позволяет видеть наушники внутри, а пространство корпуса рассчитано на их изогнутые крепления.

Пока компания не раскрыла всех подробностей о международной версии наушников, поэтому окончательные сроки выхода и цены в разных странах остаются неизвестными.

Источник: Phonearena

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