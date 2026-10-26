Samsung готовит к выпуску новые беспроводные наушники Galaxy T1: новинка прошла сертификацию в Южной Корее

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Samsung приблизилась к выпуску спортивных наушников Galaxy T1 с креплением вокруг уха. Новинка прошла сертификацию в Южной Корее, а ранее получила одобрение китайского регулятора. Это указывает на продвижение устройства к выходу на рынок.

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Южнокорейское Национальное агентство радиоисследований одобрило модель, зарегистрированную как Bluetooth-гарнитура. Производство планируется наладить в Китае и Вьетнаме. Официальной даты презентации пока нет.

Главная особенность Galaxy T1 — конструкция с заушным креплением. В отличие от обычных внутриканальных наушников, модель будет дополнительно фиксироваться вокруг уха. Такой формат рассчитан прежде всего на бег, тренировки в спортзале и другие занятия, при которых наушники могут смещаться или выпадать.

Согласно ранее появившимся сведениям, компания также предусмотрела сенсорное управление и функцию проверки правильности посадки. Это позволит пользователю убедиться, что наушники расположены достаточно надежно.

Новые наушники будут отличаться от Galaxy Buds On, которые получили открытую конструкцию. Новая модель, судя по имеющимся данным, ориентирована на более активное использование и должна занять отдельное место в ассортименте аудиоустройств бренда.

Представить наушники могут в начале 2027 года одновременно с флагманской серией S27. Однако компания пока не подтвердила ни сроки выхода, ни стоимость устройства.

Источник: Gizmochina