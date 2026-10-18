Разработчик смог воспроизвести звук формата Dolby Atmos TrueHD через телеприставку Apple TV 4K

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| Новость | Аудио и звук

Один находчивый разработчик нашёл способ обеспечить передачу аудио файлов для фильмов в формате Dolby TrueHD без потери качества, включая эффекты Dolby Atmos, на акустическую систему домашнего кинотеатра через телеприставку Apple TV 4K третьего поколения.

Apple TV
Apple TV
Автор: Apple Источник: www.apple.com

Официально приставка Apple TV поддерживает формат Dolby Digital Plus — более сжатый аудиокодек, применяемый стриминговыми сервисами для уменьшения размера аудио файлов. Формат Dolby TrueHD используется на Blu-ray дисках, где ограничения пропускной способности отсутствуют.

Система, разработанная пользователем Reddit Agathorpt, не подразумевает прямой передачи в формате TrueHD. Вместо этого происходит преобразование аудио в другие форматы, а также трансформация метаданных технологии объемного звучания Dolby Atmos для их последующего объединения в формат, который приставка Apple TV 4K способна воспроизводить, при этом с повышенным качеством.

Apple TV
Apple TV
Автор: Apple Источник: www.apple.com

В разработанной системе Agathorpt аудио файлы проходят сложный путь: аудио формата TrueHD Atmos с метаданными декодируется в отдельные звуковые файлы. Затем система корректирует воспроизведение отдельных звуковых файлов для конфигурации динамиков 9.1.6. После этого аудио файлы декодируются в собственный кодек пространственного звука Apple — APAC, для воспроизведения на приставке Apple TV 4K.

В грядущем система преобразования аудио формата TrueHD разработчика Agathorpt будет реализована в различных приложениях на платформе tvOS.

Источник: techradar

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Автор PavelLBB Рейтинг +584.20
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2 комментария

v
Нифига не понятно, но очень интересно)
j
Вот это конечно мощно, чтобы не услышать разницы в динамиках телика))) но без шуток и иронии тут теперь интересно что получит саундбар или ресивер на выходе, и насколько это будет пережато и перекодировано уже самой приставкой из apac

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