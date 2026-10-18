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Один находчивый разработчик нашёл способ обеспечить передачу аудио файлов для фильмов в формате Dolby TrueHD без потери качества, включая эффекты Dolby Atmos, на акустическую систему домашнего кинотеатра через телеприставку Apple TV 4K третьего поколения.

Официально приставка Apple TV поддерживает формат Dolby Digital Plus — более сжатый аудиокодек, применяемый стриминговыми сервисами для уменьшения размера аудио файлов. Формат Dolby TrueHD используется на Blu-ray дисках, где ограничения пропускной способности отсутствуют.

Система, разработанная пользователем Reddit Agathorpt, не подразумевает прямой передачи в формате TrueHD. Вместо этого происходит преобразование аудио в другие форматы, а также трансформация метаданных технологии объемного звучания Dolby Atmos для их последующего объединения в формат, который приставка Apple TV 4K способна воспроизводить, при этом с повышенным качеством.

В разработанной системе Agathorpt аудио файлы проходят сложный путь: аудио формата TrueHD Atmos с метаданными декодируется в отдельные звуковые файлы. Затем система корректирует воспроизведение отдельных звуковых файлов для конфигурации динамиков 9.1.6. После этого аудио файлы декодируются в собственный кодек пространственного звука Apple — APAC, для воспроизведения на приставке Apple TV 4K.

В грядущем система преобразования аудио формата TrueHD разработчика Agathorpt будет реализована в различных приложениях на платформе tvOS.

Источник: techradar