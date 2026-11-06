Razer выпустила наушники для мобильного гейминга с угловым USB-C и объёмным звуком THX 7.1

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| Новость | Аудио и звук

Проводные наушники снова получают игровые функции, которые раньше ассоциировались преимущественно с беспроводными моделями. Razer представила Hammerhead V3 Chroma — внутриканальную гарнитуру с активным шумоподавлением, двумя излучателями в каждом наушнике и фирменной RGB-подсветкой. Подключение осуществляется через USB-C, поэтому пользователям не придётся заряжать аккумулятор или беспокоиться о задержках Bluetooth.

Автор: Razer Источник: 9to5google.com

Необычная деталь конструкции — угловой разъём USB-C с поворотом на 90 градусов. Он рассчитан прежде всего на мобильный гейминг: при горизонтальном положении смартфона или портативной консоли штекер меньше мешает удерживать устройство. Наушники также получили кабельный пульт с регулировкой громкости, управлением воспроизведением и переключением шумоподавления. Для голосового общения предусмотрен всенаправленный микрофон.

В каждом наушнике установлены два излучателя: динамический драйвер диаметром 11 мм отвечает за низкие частоты, а отдельный твитер на 6 мм — за высокие. Система Feed-Forward ANC снижает уровень окружающего шума. При подключении к ПК через Razer Synapse 4 становится доступен виртуальный объёмный звук THX Surround Sound 7.1. Предусмотрены четыре звуковых профиля — для игр, музыки, фильмов и звонков, а также возможность создать собственную настройку эквалайзера. Корпус защищён от брызг и пота по стандарту IPX4.

Подсветка Razer Chroma RGB поддерживает 16,8 млн цветов и позволяет синхронизировать оформление с другими устройствами экосистемы Razer. Производитель оценил Hammerhead V3 Chroma в 79,99 доллара (MSRP). В Европе рекомендованная цена составляет 89,99 евро. Продажи уже начались. Новинка стала прямым продолжателем проводной серии Hammerhead V2, представленной более десяти лет назад.

Источник: 9to5google

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +108.40
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