Radiotehnika выпустила серию пассивной акустики RITM для стереосистем и домашних кинотеатров

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Российский бренд Radiotehnika выпустил новую серию пассивной акустики RITM. В неё вошли три модели: полочная RITM 1, напольная RITM 2 и центральная RITM C. Из них можно собрать стереосистему или домашний кинотеатр формата 5.0 без подбора колонок из разных линеек.

Пассивная акустика не содержит встроенного усилителя, поэтому её подключают к внешнему усилителю или ресиверу. Формат 5.0 означает систему из пяти основных каналов: двух фронтальных колонок, двух тыловых и центрального канала, который воспроизводит речь в фильмах. Сабвуфер, отдельный динамик для самых низких частот, в этом формате не используется.

Во всех моделях установлены 20-миллиметровые высокочастотные динамики с шёлковыми куполами. Купол — это излучающая часть динамика, которая воспроизводит высокие звуки. Низкочастотные и среднечастотные излучатели оснащены диффузорами Polyglass, то есть мембранами из целлюлозы с добавлением стеклянных частиц. По заявлению производителя, такая основа сочетает жёсткость с хорошим внутренним демпфированием, то есть с гашением лишних колебаний.

Автор: radiotehnika Источник: www.radiotehnika.ru

Модели отличаются количеством и размером динамиков. RITM 1 оснащена одним 108-миллиметровым динамиком низких и средних частот (НЧ/СЧ). Её чувствительность составляет 86 децибел (дБ), то есть уровень громкости, который колонка создаёт при сигнале мощностью 1 ватт на расстоянии 1 метра. Воспроизводимый диапазон достигает 65-25 000 герц (Гц). Герц — это число колебаний в секунду, а человек слышит звуки примерно от 20 до 20 000 Гц.

Напольная RITM 2 получила два 133-миллиметровых динамика. Её чувствительность равна 88 дБ, диапазон воспроизведения — 50-25 000 Гц. Центральная RITM C оснащена парой 108-миллиметровых излучателей и воспроизводит частоты от 60 до 25 000 Гц. У всех трёх моделей номинальное сопротивление составляет 4 Ом. Это значение электрического сопротивления, на которое рассчитана колонка, а Ом — единица измерения сопротивления.

Рекомендованная мощность усилителя составляет 15-50 Вт для RITM 1, 15-100 Вт для RITM 2 и 15-80 Вт для RITM C. Ватт — единица мощности. Такой диапазон показывает, какой усилитель подойдёт колонке.

RITM 1 можно установить на стойки или мебель. RITM 2 рассчитана на роль основных стереоколонок или фронтальных каналов, а RITM C предназначена для воспроизведения диалогов в кино. Корпуса окрашены в чёрный цвет и имеют отделку под ясень, то есть под светлую древесину этой породы. В комплект входят тканевые защитные решётки.

Рекомендованные розничные цены составляют 16 990 рублей за RITM 1, 38 990 рублей за RITM 2 и 13 990 рублей за RITM C. Например, комплект из двух колонок RITM 2 и одной RITM C по этим ценам стоит 91 970 рублей.

Акустика RITM от Radiotehnika включает три пассивные модели для стереосистем и домашних кинотеатров формата 5.0.

Источник: 4pda

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