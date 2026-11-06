Радиоприёмник RetroWave объединил семь устройств: радио, Bluetooth-колонку, фонарь и аварийный пауэрбанк

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Выпущен компактный радиоприёмник RetroWave 7 в 1 Radio, который позволяет слушать музыку без смартфона, но при необходимости способен выполнять и функции аварийного устройства. Он принимает AM-, FM- и коротковолновые радиостанции, воспроизводит музыку через Bluetooth и с карт памяти, а также оснащён фонарём, часами и сиреной SOS.

Устройство выполнено в ретро-дизайне с механическим регулятором настройки радиостанций. Его размеры составляют примерно 12,7 x 5,6 x 9,9 см. Корпус изготовлен из ABS-пластика и железа. Для воспроизведения собственных музыкальных файлов предусмотрены USB-разъём и слот microSD. Bluetooth позволяет подключать смартфон, однако радиоприёмник можно использовать и без него.

Встроенный аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч обеспечивает до 20 часов работы радио на умеренной громкости. В режиме Bluetooth заявлено около пяти часов воспроизведения при громкости 75%, а светодиодный фонарь способен работать до шести часов.

Мощность динамика составляет 8 Вт. Для подзарядки предусмотрены USB, ручная динамо-машина и солнечная панель. Последние два варианта предназначены преимущественно для аварийных ситуаций: солнечная зарядка служит дополнением, а не полноценной заменой USB. Полное восполнение заряда через USB занимает 3-4 часа.

RetroWave оценили в 89 долларов. При этом аккумулятор на 2000 мА·ч не заменит полноценный внешний аккумулятор для смартфона, а скорее позволит немного продлить его работу. Основная идея устройства — объединить обычный радиоприёмник и набор функций на случай отключения электричества. При этом коротковолновый приём и автономная работа позволяют слушать передачи без интернета и мобильной связи.

Источник: yankodesign