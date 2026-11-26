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QCY представила наушники-клипсы Ti и Ti Pro с титановыми деталями. В обеих моделях мостик сделан из титановой проволоки, а звуковой модуль диаметром 13,6 мм, по словам производителя, рассчитан на небольшие ушные полости. Дуга изгибается под углом 169,4 градуса и повторяет контур задней части уха, чтобы давление распределялось равномерно. Автономность заявлена до 54 часов, защита соответствует IPX5, к наушникам можно подключить два устройства, а настройки доступны в приложении QCY Audio.

Динамик собран с титанированным куполом и двумя магнитами, в нём два веерообразных отверстия, а катушка получила титановое покрытие. Баса добавляет двойной алгоритм усиления. SoundLock 3.0 направляет звук под углом 32,5 градуса, чтобы он меньше слышался вокруг, и включает режим приватности. Звонки обслуживают четыре микрофона с ИИ-шумоподавлением, которое отсекает и ветер.

В Ti Pro применён титан аэрокосмического класса чистотой не менее 99,5%, а мостик имеет толщину 0,45 мм. Зарядный футляр отделан по технологии «титановый кристалл» с мерцающей крошкой, и у каждого экземпляра свой рисунок. Звук настроен с THX, у производителя это кинотеатральный уровень.

Ti получила поддержку Hi-Res и LDAC и сверхлинейную настройку с ровным балансом трёх диапазонов, а пространственный звук 2.0 даёт эффект окружения на 360 градусов. У обеих версий глянцевая окантовка и «звёздное кольцо», у Ti металлическая окраска сочетает матовые и глянцевые участки.

Ti Pro доступна в золотистом и синем цветах, Ti ещё и в чёрном.

В Китае Ti стоит от 269 юаней (~$40), а Ti Pro от 369 (~$55).

Источник: IT Home