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В продаже появился фонокорректор Audiolab PPA7: компактный отдельный блок, который усиливает слабый сигнал с головки звукоснимателя и корректирует его по кривой RIAA. Он работает с головками обоих типов, MM (подвижный магнит) и MC (подвижная катушка), а помимо основной задачи получил усилитель для наушников, Bluetooth-передатчик и USB-C для оцифровки пластинок. Корпус из алюминия, вращающиеся регуляторы и OLED-дисплей выполнены в стиле ЦАП Audiolab D7 и серий 6000 и 7000, так что устройство можно поставить рядом с ними.

Для MM-головок входное сопротивление составляет 47 кОм, ёмкость переключается между 100 и 220 пФ. Для MC предусмотрены нагрузки 100 и 330 Ом. Наушники подключаются к разъёму на передней панели. Bluetooth-передатчик поддерживает aptX HD и отправляет звук с пластинок на беспроводные наушники или колонки. Через USB-C фонокорректор подключается к ПК или Mac как интерфейс для записи.

На задней панели расположены линейный выход RCA, отдельные входы для MM и MC, клемма заземления, USB-C и триггерные порты на 12 В. Размеры корпуса составляют 208 на 56 на 180 мм.

За версии в чёрном и серебристом цветах просят 699 долларов.

Источник: Gear Patrol