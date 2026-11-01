Портативный Hi-Fi с двумя характерами: доступен к покупке цифровой плеер FiiO M25 R2R/AKM

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Цифровой аудио плеер FiiO M25, официально представленный в сентября этого года в Пекине, доступен к покупке в фирменном магазине марки на площадке aliexpress.ru. Модель выпускается с двумя вариантами ЦАП: VERITA на архитектуре AK4191EQ + пара AK4499EX и сегментированным R2R на матрице точных резисторов с разрядностью 24 + 5 бит. В основе центральный процессор Qualcomm QCS6490 (архитектура как у Snapdragon 778G), 8/128 ГБ памяти (+ карта 2TB), 5,5-дюймовый экран с разрешением 1080x2160 пикселей, Wi-Fi для стриминга. Оболочка на Android. В аудиочасти: высокоёмкая матрица FPGA, XMOS XU316 для USB подключений, двухсторонний Bluetooth 5.2 с кодеком LDAC, усилитель для проводных наушников с мощностью до 1700 мВт.

Габариты и масса устройства 139,8 x 76 x 18 мм и 318 г. АКБ емкостью 6500 мА·ч с зарядкой 30 Вт (за 2,5 часа). Автономность до 14,5 часов прослушивания (наушники 3,5 мм). Есть режим Desktop Mode с внешним питанием.

Hi-Res контент поддерживается до PCM 32 бит/768 кГц и DSD512, встроен 31-й полосный эквалайзер с режимом Auto EQ.

Стоимость FiiO M25 (в независимости от типа ЦАП) 90 377 ₽. В комплекте кожаный защитный чехол, установлена защита экрана.

Источник: Сайт производителя