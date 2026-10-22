Подавление шума ветра при звонках и гибридная система излучателей: Vivo представила Buds Ultra в Европе

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Компания Vivo начала продажи наушников Buds Ultra в Европе. Модель получила гибридную систему излучателей и активное шумоподавление.

Автор: Vivo Источник: www.gizmochina.com

В каждом наушнике размещены два типа излучателей: динамический и арматурный. Такая система предназначена для более точного воспроизведения разных частот. За обработку звука отвечает отдельный Hi-Fi ЦАП, а для беспроводной передачи предусмотрен кодек LDAC.

В новинке используется фирменная система активного шумоподавления с четырьмя микрофонами. По данным компании, она способна снижать уровень внешнего шума до 60 дБ. Предусмотрен и адаптивный режим, который самостоятельно регулирует подавление посторонних звуков. Отдельные настройки предназначены для поездок в самолете, метро и автобусе.

Для голосовых вызовов есть дополнительная система с датчиком костной проводимости и тремя микрофонами. Производитель утверждает, что она позволяет уменьшать шум ветра, чтобы собеседникам было проще слышать друг друга.

Как заявляет производитель, на одном заряде наушники работают до 11 часов при отключенном шумоподавлении. С учетом футляра время автономной работы увеличивается до 50 часов. Быстрая пятиминутная зарядка обеспечивает еще два часа прослушивания музыки. Сам футляр поддерживает беспроводную зарядку, а наушники защищены от пыли и пота по стандарту IP54.

Среди дополнительных возможностей есть подключение к трем гаджетам одновременно, пространственное звучание, эквалайзер с десятью полосами и настройка звука с учетом индивидуальных особенностей слуха. Также наушники можно использовать для дистанционного управления камерой смартфона.

В Европе новые наушники стоят 200 евро. В официальных интернет-магазинах компании сейчас действует скидка на старте продаж: наушники можно приобрести за 170 евро.

Источник: Gizmochina

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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