Плеер Sony Walkman 17-летней давности научили общаться с умными устройствами без роутера

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Выпущенный в 2009 году плеер Sony Walkman NW-X1060 научили обмениваться данными по протоколу ESP-NOW, не устанавливая вместо оригинального беспроводного модуля дополнительное оборудование. Энтузиасту удалось задействовать штатный Wi-Fi-чип Marvell, изменив его прошивку и добавив поддержку нового способа связи.

Проект представил пользователь Infinite-Zombie5875 в сообществе разработчиков ESP32. Вместо замены аппаратной части он исследовал механизм передачи и приёма данных в оригинальной беспроводной прошивке плеера. Затем разработчик добавил поддержку специальных кадров ESP-NOW и создал программный интерфейс на языке C, позволяющий устройству напрямую взаимодействовать с оборудованием на базе ESP32.

Работу модификации продемонстрировали на необычном проекте с двумя экранами. Один установлен в Walkman NW-X1060, второй подключён к плате ESP-Mosaico. Она передаёт данные встроенного инерциального измерительного блока, а оба устройства самостоятельно формируют изображение аквариума. ESP-NOW синхронизирует состояние экранов, благодаря чему они показывают согласованную сцену.

ESP-NOW — разработанный компанией Espressif протокол беспроводной связи, который позволяет устройствам обмениваться данными напрямую, без маршрутизатора. Он рассчитан на быструю передачу небольших сообщений с низкими задержками и энергопотреблением. В результате плеер почти 17-летней давности получил новую функцию благодаря программной модификации, сохранив оригинальный беспроводной чип.

Источник: ithome