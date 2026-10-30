Первые открытые наушники Samsung выходят на мировой рынок: Galaxy Buds On добрались за пределы Южной Кореи

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Samsung объявила о выходе своих первых наушников открытого типа на рынок США. Модель Galaxy Buds On отличается от привычных внутриканальных устройств конструкцией с креплением вокруг уха. Продажи начнутся в ноябре, а стоимость окажется ниже, чем у флагманских Buds 4 Pro.

Впервые новинку представили в начале октября в Южной Корее. Тогда компания сообщила, что собирается выпустить наушники и за пределами домашнего рынка, но конкретные страны и сроки не назвала. Теперь производитель подтвердил появление новинки в США. Покупатели смогут приобрести их с 6 ноября, причем пока предусмотрен только черный вариант, а цена составит 230 долларов.

В основе акустической системы TwinBoost лежат два динамических излучателя диаметром 11,3 мм. Производитель заявляет о поддержке звука с разрешением 24 бит и частотой 96 кГц, а также объемного звучания. Еще одна особенность модели — функция уменьшения утечки звука, призванная снизить вероятность того, что окружающие будут слышать воспроизводимую музыку.

Для управления предусмотрена поддержка голосовых помощников Gemini и Bixby. Пользователь сможет переключать композиции, менять громкость и отвечать на звонки с помощью голосовых команд. Также реализовано автоматическое переключение между несколькими подключенными устройствами.

За автономность отвечают аккумуляторы на 61 мА·ч в каждом наушнике. Зарядный футляр оснащен батареей на 530 мА·ч и поддерживает как проводную, так и беспроводную зарядку. Информация о сроках появления новинки на других рынках пока не раскрыта.

Источник: Notebookcheck