Перегрелись, выключились и отправились в футляр: Samsung может изменить правила безопасности своих Galaxy Buds

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| Новость | Аудио и звук

Samsung, возможно, готовит новые правила использования беспроводных наушников Galaxy Buds при перегреве. В свежей версии фирменного приложения обнаружили сообщение, согласно которому устройства смогут автоматически выключаться при слишком высокой температуре. Кроме того, пользователям предложат возвращать оба наушника в зарядный футляр, чтобы дождаться их охлаждения.

Автор: Harold Hisona Источник: unsplash.com

Ранее компания рекомендовала действовать иначе. Если наушники становились слишком горячими, их следовало вынуть из ушей и оставить на открытом воздухе. Производитель также предостерегал от использования зарядного футляра до полного остывания устройств: внутри него тепло может сохраняться дольше, создавая дополнительную нагрузку на аккумуляторы.

Возможные изменения привлекли внимание на фоне происшествия с Galaxy Buds FE в 2024 году. Тогда один из пользователей заявил, что наушник взорвался во время ношения, в результате чего он получил необратимое повреждение слуха. Этот случай вызвал вопросы о безопасности беспроводных устройств при возникновении проблем с нагревом.

Новые инструкции нашли в коде приложения Galaxy Buds. В сообщении говорится, что наушники отключатся в целях безопасности, а пользоваться ими снова можно будет после охлаждения в футляре. Это может указывать на изменение работы системы защиты от перегрева.

Возможно, компания усовершенствовала управление питанием, чтобы при повышении температуры прекращалась подача энергии на аккумуляторы. В таком случае размещение наушников в футляре действительно может стать более безопасным. Однако пока это лишь предположение: компания официально не объявляла об изменениях и не обновляла рекомендации на своем сайте.

Источник: Gizmochina

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