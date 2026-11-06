От компактных 5-дюймовых до крупных 8-дюймовых: JBL полностью обновила линейку студийных мониторов и представила новый сабвуфер

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JBL обновила линейку студийной акустики Professional 3 Series, представив три монитора MkIII с разными размерами динамиков. Вместе с ними производитель выпустил активный сабвуфер 310S MkIII. Устройства получили переработанную акустическую систему и новые усилители класса D.

В семейство вошли 305P MkIII, 306P MkIII и 308P MkIII. Модели отличаются прежде всего размерами низкочастотных динамиков: 5, 6,5 и 8 дюймов соответственно. По заявлению компании, обновленная конструкция позволила улучшить распределение звука в помещении, сделать стереокартину более точной и уменьшить искажения.

Самая компактная версия способна воспроизводить низкие частоты от 45 Гц, а максимальный уровень звукового давления достигает 109 дБ. У 306P MkIII эти показатели составляют 43 Гц и 112 дБ. Старшая 308P MkIII опускается до 41 Гц и развивает давление до 113 дБ. Таким образом, выбор модели зависит в том числе от того, насколько глубокое звучание требуется в конкретной студии.

Все три монитора получили фазоинвертор, расположенный на передней панели. Также предусмотрена возможность корректировать звучание с учетом особенностей помещения. Для подключения к профессиональному оборудованию используются балансные входы. Модели можно применять не только в обычных стереосистемах, но и в комплексах объемного и иммерсивного звука.

Отдельно производитель представил сабвуфер 310S MkIII с 10-дюймовым динамиком. Он воспроизводит низкие частоты от 26 Гц, а заявленный пиковый уровень звукового давления составляет 116 дБ. Устройство предназначено для совместной работы с мониторами в стереосистемах и многоканальных конфигурациях.

Стоимость новых устройств пока не раскрывается. Новинки будут постепенно появляться в продаже на разных рынках, начиная с этого месяца.

Источник: Gadgets360