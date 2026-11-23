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Настольный усилитель Onkyo HA-70 рассчитан на работу с требовательными полноразмерными наушниками сопротивлением до 600 Ом. Устройство получило два цифро-аналоговых преобразователя ESS ES9039Q2M — отдельный для каждого канала. Стоимость новинки составляет $649,99, начало продаж запланировано на весну 2027 года.

В HA-70 используется полностью балансная схема усиления. Она дополнена тремя режимами мощности, позволяющими подобрать настройки как для чувствительных внутриканальных моделей, так и для наушников с высоким сопротивлением. На передней панели предусмотрены выходы 6,35 мм и 4,4 мм.

Устройство поддерживает воспроизведение PCM с частотой дискретизации до 768 кГц и DSD256. Корпус размером 180 x 141 x 46 мм позволяет разместить усилитель на рабочем столе рядом с компьютером или другой аудиотехникой.

Интересная деталь — Onkyo пока не раскрыла выходную мощность HA-70 при разных уровнях сопротивления. Поэтому заявленная поддержка наушников до 600 Ом сама по себе ещё не позволяет оценить реальные возможности усилителя при работе с наиболее требовательными моделями.

Источник: ecoustics