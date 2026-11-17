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Две портативные колонки, которые можно отсоединить от домашней аудиосистемы и унести с собой, — такую конструкцию предложили авторы концепта HS-07. Один комплект превращается сразу в три самостоятельных акустических устройства. Проект разработали студенты MIT Institute of Design, вдохновлявшиеся промышленным дизайном Teenage Engineering.

Автор: MIT Institute of Design Источник: www.yankodesign.com

В собранном виде съёмные модули работают вместе с центральным блоком. После отсоединения каждый превращается в отдельную колонку с собственным управлением, пиксельным эквалайзером и откидной ручкой-подставкой. Это позволяет использовать их в разных помещениях, не перенося всю систему целиком.

Автор: MIT Institute of Design Источник: www.yankodesign.com

Основной блок заметно сложнее обычной портативной колонки. На нём установлены три физических регулятора низких, средних и высоких частот, сенсорный экран с анимацией виниловой пластинки и отдельный диск управления музыкой. Есть разъём для подключения гитары или клавишных. Предусмотрена и автоматическая настройка эквалайзера.

Автор: MIT Institute of Design Источник: www.yankodesign.com

Но пока HS-07 существует только как дизайнерский концепт. Студенты создали физическую модель, однако мощность динамиков, ёмкость аккумуляторов, время автономной работы и другие характеристики не раскрыты. О планах серийного производства ничего не сообщается.

Источник: yankodesign