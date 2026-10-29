Обновленные напольные колонки Steinway Model O получили 10-дюймовый пассивный радиатор и усиленный бас

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Датский производитель Steinway Lyngdorf обновил напольные акустические системы Steinway & Sons Model O, оценив новую стереосистему в 40 500 долларов США при поступлении в продажу в ноябре 2026 года. Модель сохранила узнаваемый корпус ручной сборки из МДФ с фирменным лаковым покрытием и вертикальными декоративными струнами, но получила глубокую модернизацию акустической архитектуры.

Автор: Steinway Lyngdorf

Инженеры увеличили внутренний объем корпуса на 80 процентов и заменили одиночный динамик двумя 6-дюймовыми излучателями с алюминиевыми диффузорами. Тыловой пассивный радиатор вырос в размерах до 10 дюймов, что позволило повысить отдачу на низких частотах и динамический диапазон. Высокие частоты традиционно воспроизводит фирменный ленточный твитер Air Motion Transformer с мембраной из Каптона.

Автор: Steinway Lyngdorf

Колонки спроектированы для размещения вблизи стен, используя граничный басовый эффект помещения вместо удаленной расстановки. Система работает исключительно в составе фирменной цифровой экосистемы Steinway Lyngdorf с внешними усилителями и цифровым процессором комнаты RoomPerfect. Подобная интеграция исключает подбор сторонней аппаратуры, но жестко привязывает владельца к фирменному оборудованию.

Источник: ecoustics