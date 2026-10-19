Новый MOON 341 получил технологии флагманской серии North, но отказался от встроенного ЦАП

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| Новость | Аудио и звук

Канадская компания MOON by Simaudio представила интегральный усилитель 341 стоимостью $5000, рассчитанный на аудиосистемы с отдельными цифровыми источниками. Новинка развивает мощность 100 Вт на канал при сопротивлении 8 Ом и 200 Вт при 4 Ом, но не оснащена встроенным ЦАП и музыкальными стриминговыми сервисами.

Автор: MOON через Ecoustics Источник: www.ecoustics.com

Вместо цифровых функций производитель сосредоточился на аналоговом тракте. Усилитель получил схему класса AB, полностью балансный предварительный усилитель и фирменные технологии MDCA для снижения искажений и MHP для стабильного электропитания. Последняя использует блок питания мощностью 800 Вт, однако этот показатель не следует путать с выходной мощностью усилителя.

MOON 341 оснащён тремя линейными входами RCA, балансным входом XLR и отдельным входом для проигрывателя виниловых пластинок. Встроенный фонокорректор поддерживает головки двух типов — MM и MC, а настройки доступны через цветной графический дисплей диагональю 6,75 дюйма. Также предусмотрены выход для наушников, регулируемый аналоговый выход и два Ethernet-разъёма для управления и интеграции с совместимыми устройствами, но не для потокового воспроизведения музыки.

Модель пополнила серию Compass и использует технологии, ранее применявшиеся в более дорогой линейке North. Усилитель собирают вручную в Канаде. Покупателям предложат версии в чёрно-серебристом и полностью чёрном оформлении, а гарантия при соблюдении условий производителя может достигать 10 лет. В США устройство оценили в $5000, в Канаде — в 6800 канадских долларов, в Европе — в €5200, в Великобритании — в £4400.

Источник: ecoustics

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +110.40
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