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Польская компания LampizatOr представила Horizon 2 — новую версию флагманского цифро-аналогового преобразователя, в которой переработали аналоговый тракт, систему регулировки громкости и цифровую часть. При этом производитель сохранил корпус, габариты и общую ламповую концепцию устройства. Владельцы предыдущих версий Horizon смогут модернизировать свои аппараты до уровня Horizon 2 без покупки нового ЦАП.

Одно из ключевых изменений — полностью переработанный аналоговый каскад, созданный с использованием наработок при разработке более дорогой модели Aphrodite. В тракте после этапа преобразования сигнала производитель отказался от операционных усилителей и локальной и общей обратной связи. Блок питания использует ламповый выпрямитель, а в сигнальном тракте применяются серебряная проводка и конденсаторы с медной фольгой.

Horizon 2 получил фирменную систему SuperVolume со 100 ступенями регулировки громкости и режимом полного обхода. Среди обновлений цифровой части — улучшенный USB-интерфейс с тактовой регенерацией и оптической развязкой, а также вход I²S на трёх разъёмах BNC. Заявлена поддержка PCM с частотой дискретизации до 768 кГц и DSD512; производитель также указывает возможности собственной архитектуры обработки до 1,52 МГц PCM и DSD1024 с программными ограничениями.

Стоимость нового Horizon 2 составляет $62 000, и LampizatOr обещает сохранить её без повышения до конца первого квартала 2027 года. Для владельцев Horizon 360 и 360X предусмотрена модернизация за $13 500, а обновление самой первой версии Horizon обойдётся в $19 000.

По заявлению компании, обновление старых устройств позволит сохранить существующий корпус и основные элементы конструкции, заменив цифровые, аналоговые и управляющие узлы.

Источник: ecoustics