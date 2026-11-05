Новые спортивные наушники Samsung уже на подходе: Galaxy T1 прошли сертификацию FCC и готовятся к выходу на нескольких рынках

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Samsung готовит новую модель беспроводных наушников Galaxy T1, ориентированную на занятия спортом. Устройство пока официально не представлено, однако уже прошло сертификацию американской комиссии FCC. Благодаря этому стали известны некоторые особенности будущей новинки, в первую очередь связанные с ее конструкцией.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT

Судя по опубликованным материалам, компания выбрала для новых наушников конструкцию с дополнительным креплением, которое обхватывает ухо сзади. Такое решение позволяет надежнее удерживать наушники во время бега, тренировок и других занятий с активными движениями.

В документах FCC также обнаружились сведения об аккумуляторах. По предварительным данным, каждый наушник получит батарею емкостью 63 мАч, а зарядный футляр — аккумулятор на 595 мАч. Среди других ожидаемых возможностей упоминаются проверка правильности посадки и настройка сенсорного управления.

Появление модели в базе американского регулятора стало очередным подтверждением подготовки устройства к выпуску. Ранее модель уже проходила сертификацию в Китае, Южной Корее и Индонезии. Это позволяет предположить, что производитель рассматривает продажи сразу на нескольких рынках.

Точная дата презентации и стоимость пока неизвестны. Одним из возможных сроков выхода называют начало 2027 года, когда компания может представить смартфоны серии Galaxy S27.

Источник: Phonearena

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