Новые излучатели из углеродного волокна и переработанные корпуса: Acoustic Energy представила сразу 4 акустические системы серии 500

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Британская компания Acoustic Energy представила обновленную серию акустических систем 500. В линейку вошли четыре модели, рассчитанные как на обычные стереосистемы, так и на домашние кинотеатры. Производитель изменил конструкцию динамиков, пересмотрел внутреннее устройство колонок и добавил решения, ранее использованные во флагманской серии Corinium.

Автор: Acoustic Energy Источник: www.acoustic-energy.co.uk

Одно из главных нововведений касается высокочастотного динамика. Вместо прежнего 25-мм излучателя с куполом из углеродного волокна теперь применяется более крупный 29-мм твитер с мягким куполом. По замыслу разработчиков, он должен обеспечить более естественное и плавное воспроизведение высоких частот.

При этом от углеродного волокна в остальных динамиках компания отказываться не стала. Среднечастотные и низкочастотные излучатели получили измененную форму диффузоров и обновленную конструкцию магнитной системы. Эти изменения призваны уменьшить искажения и сделать звучание более четким. Кроме того, компания доработала разделительные фильтры, отвечающие за согласованную работу разных динамиков.

Изменился и внешний вид колонок. Они получили корпуса с новой многогранной формой, которая должна уменьшать нежелательные отражения звука внутри конструкции. Для отделки предусмотрены три варианта: черный и белый глянец, а также шпон американского ореха.

Автор: Acoustic Energy Источник: www.ecoustics.com

В серию вошли полочные AE500², напольные AE509² и AE520², а также новая AE507². Последняя предназначена для домашних кинотеатров и может использоваться в качестве левого, центрального или правого канала. Самые серьезные изменения коснулись старшей напольной модели: вместо пяти небольших динамиков она получила два более крупных низкочастотных излучателя диаметром 165 мм и отдельный среднечастотный динамик.

Продажи обновленной акустики начнутся в декабре. В Великобритании пара AE500² будет стоить 1200 фунтов стерлингов, AE509² — 2700 фунтов, а AE520² — 4000 фунтов. Новая AE507² обойдется в 650 фунтов за одну колонку. Цены для других рынков пока не объявлены.

Источник: Ecoustics

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